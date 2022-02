Dein Baum, dein Beitrag

Die Weiterdenker:innen Community hat bereits fast 800 Zukunftsbäume virtuell gepflanzt.



Die Bäume werden im landeseigenen Forstgarten in Weiden am See gepflanzt und solange aufgezogen, bis sie bereit sind, in der gewählten Region eingesetzt zu werden. Pflanze auch du deinen Zukunftsbaum!